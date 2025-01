Ravennatoday.it - Perde i genitori e il casolare distrutto dal tornado. Ora gli negano il mutuo: "Volevo farla finita"

Leggi su Ravennatoday.it

Una serie di difficoltà, una dopo l'altra e in poco tempo, che abbatterebbero probabilmente chiunque. Proprio come ha fatto quelche nell'estate del 2023 ha devastato il suoe il ristorante "Le Spighe" di via Raspona, ad Alfonsine. Un dramma al quale hanno fatto seguito due gravi.