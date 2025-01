Linkiesta.it - Perché la paura è l’emozione più fraintesa nella storia dell’umanità

piùdell’essere umano. Millennio dopo millennio ha levigato i nostri sensi per farci sentire il pericolo, ha fortificato i nostri muscoli per farci correre più veloci. Insomma, laci regala tutti i giorni la vita. Ed è qui che si nasconde l’inganno. Lanon è negazione, non è: non puoi far questo. Laè consapevolezza. Un’alleata che ci sussurra all’orecchio: Vai, ma sii pronto a ciò che potrai incontrare, potrebbe essere diverso da come te lo aspetti. Laci prepara alla possibilità di affrontare l’ignoto e ci dà una mano per non farci arrivare sprovveduti al momento dell’incontro. Solo che sembra che ci sia stato un radicale cambio di rotta: ora lanon ci aiuta più a muoverci, anzi non ci ha mai reso così immobili, stanchi e spenti.