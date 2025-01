Lapresse.it - Pamela Mastropietro, la madre: “Passo avanti ma giustizia vera non ancora fatta”

“La sentenza di ieri? Un punto fermo processualmente per quanto riguarda Oseghale, perché ieri hanno confermato la sentenza definitiva di ergastolo”. Così Alessandra Verni, ladi, commentando con LaPresse la sentenza della Cassazione sul caso della figlia, a margine del sit in organizzato a Roma da Pietro Orlandi a cui ha preso parte invitata dal fratello di Emanuela: “Io e la mia famiglia continuiamo a combattere. Sono anni che diciamo che ci sono altri complici, ma nessuno ci sta a sentire”, denuncia la, che quindi sottolinea come questo sia “unverso la, ma spero che prima possibile arrivi la”. Verni ha poi annunciato la piattaforma per una grande manifestazione nazionale, a Roma, tra tutti i familiari delle vittime di violenza.