Bubinoblog - PALINSESTI 26 GENNAIO-1 FEBBRAIO 2025: STASERA TUTTO È POSSIBILE, LA FARFALLA IMPAZZITA

Leggi su Bubinoblog

Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 26 al 1°Rai1D: Mina Settembre 3 (3/6) 1°TvL: Il Conte di Montecristo (3/4) 1°TvM: Blackout: Le Verità Nascoste 2 (3/4) 1°TvM: La1°TvG: Un Passo dal Cielo 8 (4/6) 1°TvV: Dalla Strada al Palco (4/5)S: Ora o Mai Più (4/7)Canale 5D: Tradimento 1°TvL: Grande FratelloM: La Vita è BellaM: Zelig (3/3)G: Grande FratelloV: Io Canto Senior (4/4)S: C’è Posta per Te (4/9)Altre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneRai2D: Goldrake U 1°TvL: Boss in Incognito RM:(1/8) newM: Ritorno in Paradiso 1°TvG: The Rookie 6 (3 ep.) 1°TvV: Ritorno in Paradiso 1°Tv + CSI: Vegas RS: Elsbeth (1/5) newItalia 1D: Le Iene ShowL: Avengers: Infinity War 1°TvM: film da definireM: John Wick: Capitolo 2G: Harry Potter e il Prigioniero di AzkabanV: Transporter LegacyS: film da definireAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai3D: ReportL: Lo Stato delle CoseM: film da definireM: Chi l’ha Visto?G: Splendida CorniceV: FarWestS: film da definireRete 4D: Zona BiancaL: Quarta RepubblicaM: E’ Sempre CartabiancaM: Fuori dal CoroG: Dritto e RovescioV: Quarto GradoS: film da definireAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneLa7D: film da definireL: In Viaggio Con BarberoM: DiMartedìM: Una Giornata ParticolareG: PiazzapulitaV: Propaganda LiveS: In Altre ParoleLa7DD: Miss MarpleL: BullM: JoséphineM: film da definireG: film da definireV: JoséphineS: film da definireAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneTv8D: Petra RL: Bruno Barbieri: 4 Hotel (3/8) 1°Tv freeM: Un Natale da FavolaM: da definireG: Ajax-GalatasarayV: Cucine da Incubo (3/7) 1°Tv freeS: 4 Ristoranti RNoveD: Che Tempo Che FaL: da definireM: Little Big Italy RM: Ex: Amici Come Prima!G: Chissà Chi E’ Speciale (4/4)V: I Migliori Fratelli di CrozzaS: Accordi & Disaccordi 1°TvAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneLegenda1°Tv = prima visione1°Tv free = prima visione in chiaronew = nuova stagione, edizione o trasmissioneR = replicaCLICCA QUI PER IDAL 19 AL 25Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante.