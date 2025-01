Ildifforme.it - Padova, catena di una bici trovata sulla linea aerea: crescono timori su sabotatori

Leggi su Ildifforme.it

Il ministero dei Trasporti ha sottoto in una nota come questo episodio ricordi come non sia possibile ignorare i pericoli che l'ipotesi di un "attentato alla sicurezza dei trasporti" porta con séL'articolodi unasuproviene da Il Difforme.