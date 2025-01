Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, sabato 18 gennaio 2025: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi18? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi18:ArieteCari Ariete, la Luna in Toro vi renderà particolarmente pratici e determinati, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e gli affari. Ci saranno tutte le condizioni per risolvere alcune questioni in sospeso che per voi sono motivo di tensione di stress. Siete piuttosto pratici e concreti e non volete perdere tempo in chiacchiere.