‘Ora o mai più’ gli ospiti e le anticipazioni di stasera 18 gennaio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Oggi, sabato 18, va in onda in prima serata su Rai 1 la seconda puntata di 'Ora o mai più', lo show condotto da Marco Liorni in cui 8 cantanti protagonisti di successi musicali tanto intensi quanto brevi si rimettono in gioco per contendersi la vittoria davanti alla grande platea televisiva, affiancati .