Today.it - Ora o mai più 2025, da stasera in tv la seconda puntata: anticipazioni, cantanti, scaletta

Dopo il debutto della scorsa settimana, torna oggi, sabato 18 gennaio, dalle 21.30 Rai 1, la terza edizione di "Ora o mai più", lo show canoro che fa scendere in campo artisti celebrati in passato, prima di finire nel dimenticatoio e, adesso, in cerca di riscatto. Dai duetti agli ospiti.