Ilfoglio.it - Ora c'è un accordo che lega Mosca e Teheran

Leggi su Ilfoglio.it

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha percorso le scale del Cremlino a due a due per entrare nella stanza in cui il padrone di casa, Vladimir Putin, è arrivato sorridendo da una porta dorat. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti