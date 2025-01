Sbircialanotizia.it - OPPO Find X8 and Find X8 Pro Achieve DXOMARK Gold Battery label, setting new standards for battery life

Leggi su Sbircialanotizia.it

SHENZHEN, CHINA - Media OutReach Newswire - 17 January 2025 -X8 andX8 Pro have both earned’s2025, recognising their class-leadingperformance in autonomy, charging, and efficiency. In autonomy tests, which measure a device’sby conducting a series of real-and lab tests,.L'articoloX8 andX8 Pronewforè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.