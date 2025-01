Sport.quotidiano.net - Operazione salvezza. Monza a Bologna per il bis. Bocchetti suona la carica: "Sacrificio e motivazione»

L’euforia per un successo che mancava da troppo tempo, ma anche il mercato aperto e le sue voci. Poi l’infermeria che continua a pesare con il suo affollamento, quindi il, a casa sua: una squadra di Champions che in settimana ha fatto la voce grossa anche a San Siro, in faccia all’Inter. L’avventura diè così dal principio: tante cose insieme e subito, poco tempo e un’altalena di emozioni, fino alle responsabilità pesanti e pressanti che riguardano il campo, che quasi si perdono tra tutto quel che si dice fuori. Le ultime voci - oltre a quelle incessanti su Bondo - parlano di Djuric in uscita dopo appena un anno di permanenza in Brianza. Di contro l’interesse per i milanisti Ballo-Tourè (terzino), Origi (attaccante) e Okafor (jolly offensivo), oltre all’arrivo dalla Stella Rossa di Lekovic, difensore classe 2004.