Omicidio Catania uccide il compagno della ex | in un video gli attimi prima del delitto

La polizia ha identificato in breve tempo il presunto autore di unavvenuto il 9 gennaio a, dove un 21enne è stato ucciso a colpi di pistola. L’indiziato è un 20enne del posto, Calogero Michael Romano, che avrebbe agito per motivi sentimentali, perché la vittima era il nuovosua ex.Le immagini disorveglianzaLa polizia conferma che la svolta è arrivata in particolare con le immagini del sistema disorveglianza, grazie alle quali si sono potuti ricostruire gliprecedenti all’. Romano è stato individuato mentre, in piazza Palestro, attendeva l’arrivo di qualcuno e poi impugnava una pistola., arrestato il presunto autoreIl 20enne, dopo unafase in cui si era reso irreperibile, si è poi costituito, rendendo dichiarazioni spontanee e ammettendo dei fatti, riconducendo la vicenda proprio a contrasti di natura sentimentale.