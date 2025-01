Lanazione.it - Nuovo presidente per il Gruppo Fiorentino Cronometristi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 gennaio 2025 - IlFiorentini, considerato tra quelli professionalmente più preparati per tutte le discipline sportive ha come era previsto un. Infatti dopo 34 anni di presidenza, onorata sempre con grande impegno passione e capacità, Gabriele Bani di Sestonon ha ripresentato la sua candidatura, e l’assemblea riunita nel fine settimana ha elettodelper il quadriennio 2025-2028 Roberto Innocenti. Il Consiglio Direttivo neo eletto comprende oltre al, anche Eleonora Boni, Alessandro Braschi, Massimo Mazzanti, Rosario Miceli, Carlo Poggi, Gabriele Meozzi. L’exGabriele Bani per partecipare ancora alla gestione dell’Associazione, farà parte del Collegio dei Revisori dei Conti, assieme a Carlo De Blasi, Mario Pandolfi e Viviano Fani.