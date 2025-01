Infobetting.com - Nottingham Forest-Southampton (domenica 19 gennaio 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Ilterzo in classifica ospita il fanalino di codaal City Ground dopo aver fortunosamente pareggiato contro il Liverpool nel turno infrasettimanale. Non si può dire invece che la fortuna sia stata dalla parte dei Saints a Old Trafford, aldilà del fatto che la sconfitta ci può anche stare, ma quando sei .InfoBetting: Scommesse Sportive e