Sondriotoday.it - Non rispetta il Daspo urbano: denunciato senza fissa dimora a Sondrio

La polizia locale diè intervenuta nei giorni scorsi per fermare un uomoche, in evidente stato di ubriachezza, disturbava e impauriva i cittadini nei pressi di piazza Campello e di via Cesura. L’uomo, noto in città per episodi simili, si sdraiava a terra e urlava.