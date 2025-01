Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu: “Tregua salta senza i nomi degli ostaggi”. Poi in tv: “Nostro diritto tornare in guerra, abbiamo già l’appoggio degli Usa”

Israele “mantiene ildiin” e ha già “di Joe Biden e Donald Trump”. Proprio quest’ultimo, ha già deciso di rimuovere “tutte le restrizioni sull’approvigionamento di armi e munizioni essenziali” per Tel Aviv. A dirlo, a poche ore dall’avvio del cessate il fuoco, è stato il premier israeliano Benyamin, intervenuto con un discorso televisivo alla nazione. Poco prima, il suo stesso ufficio, aveva diffuso un avvertimento: “Non proseguiremo con il piano finché non riceveremo l’elencoche saranno liberati, come concordato. Israele non tollererà violazioni dell’accordo. La responsabilità esclusiva è di Hamas”. Nonostante diversi rumors infatti, Hamas non ha ancora consegnato idelle tre donne che saranno rilasciate il 19 gennaio.Intanto, poco dopo la nota consegnata ai media,ha deciso di intervenire in tv con un messaggio alla nazione, durante il quale ha rivendicato il ruolo di Israele e la possibilità che lapossare prima del tempo: “Dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi della“, ha detto, “Gaza non deve rappresentare più una minaccia per Israele.