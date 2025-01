Thesocialpost.it - Netanyahu avverte Hamas: “Accordo salta senza lista degli ostaggi”

Il primo ministro israeliano Benjaminha annunciato che l’conper la liberazionepotrebbere, in asdi unadettagliata dei nomiindividui che saranno rilasciati domani. La dichiarazione è stata rilasciata attraverso una nota ufficiale del suo ufficio.Israele pone condizioni chiare“Non andremo avanti con l’finché non riceveremo unache verranno liberati, come concordato,” ha sottolineato. L’affermazione rimarca la fermezza di Israele nel richiedere il rispetto dei termini dell’intesa negoziata.Accuse aha poi accusatodi essere l’unico responsabile per eventuali violazioni dell’. “Israele non tollererà violazioni dell’. La sola responsabilità ricade su,” ha aggiunto, ponendo pressione sul movimento palestinese.