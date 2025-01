Napolipiu.com - Napoli su Yeremay: il Deportivo fissa il prezzo. Ma Garnacho resta la priorità

su: ilil. Mala">Il talento spagnolo classe 2002 seguito con interesse dal ds Manna. Otto gol in Segunda Division quest’anno, ma non ha mai giocato in massima serie.Ilcontinua a monitorare diversi profili per il dopo Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro starebbe seguendo con particolare interesseHernandez, ala sinistra delLa Coruña.Il giovane talento spagnolo, soprannominato “El Peke” per la sua statura contenuta (170 cm), sta impressionando in Segunda Division nonostante le difficoltà della sua squadra: 8 reti e 3 assist in 18 presenze, numeri che hanno attirato l’attenzione del direttore sportivo Giovanni Manna.Il classe 2002, nel giro dell’Under 21 spagnola, è un destro naturale dotato di rapidità e ottimo dribbling.