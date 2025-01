Napoli funerali di Patrizio Spasiano | palloncini cori e striscione per il 19enne morto a Gricignano

Leggi su Teleclubitalia.it

Si sono svolti oggi, 18 gennaio, alle ore 12 presso la chiesa Cristo Re nel rione Berlingieri a, idi, il giovanela scorsa settimana in un’azienda did’Aversa a causa di una fuga di ammoniaca. Tantissime le persone presenti per ricordare il “ragazzo d’oro”, come lo hanno definito .L'articolodiper ilTeleclubitalia.