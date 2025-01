Today.it - Muore gatto contagiato dall'aviaria: primo caso in Italia

In provincia di Bologna è stato riscontrato undi influenzain un, ora deceduto. L'animale, fa sapere la Regione Emilia Romagna in una nota, viveva a stretto contatto con il pollame di un piccolo allevamento familiare in Valsamoggia, in cui era già stata individuata l'infezione.