Firenzetoday.it - Mostro di Firenze, si fa largo la pista di un nuovo sospetto / VIDEO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayUn "uomo alto, robusto e dai capelli rossicci". È quanto riportava nel lontano 1994 la rivista Visto, in un articolo in cui si spiegava che Susanna Cambi – uccisa insieme al fidanzato Stefano Baldi nei campi delle Bartoline dal