Minacce di morte al figlio 15enne per l'orientamento sessuale, arrestato 48enne

E' successo a Napoli. L'uomo si trova ora nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio Unè stato minacciato disu Whatsapp da suo padre per il suo orientamento. L'uomo, 48 anni, è finito in manette per maltrattamenti e ora si trova nel carcere di Poggioreale (Napoli), in attesa di giudizio. .L'articolodialperè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.