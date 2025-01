Quotidiano.net - Migranti venezuelani a Buenos Aires chiedono la liberazione dei prigionieri politici

Un gruppo diresidenti in Argentina ha manifestato nella centralissima Plaza de Mayo aper chiedere "il rilascio dei quasi 2.000in Venezuela" e "la fine del terrorismo di stato". Con manifesti e foto con i volti e i nomi di alcuni dei dissidenti detenuti nel loro paese, hanno marciato gridando 'Dittatori mai più!' "In Venezuela c'è una tirannia criminale che perseguita chi la pensa diversamente, che rapisce, che tortura e che uccide. Una dittatura che commette crimini contro l'umanità, come hanno fatto Videla o Pinochet, e di fronte a ciò non possono esserci doppi standard", ha detto oggi al quotidiano Clarín Elisa Trotta, segretaria generale del Foro Argentino per la Difesa della Democrazia. Charbel Najm, vicepresidente dell'Alleanza delle ONG per il Venezuela, anche lui in Plaza de Mayo, ha spiegato che "dal 2014 il governo di Maduro ha detenuto più di 18.