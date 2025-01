Lapresse.it - Migranti: media, Trump darà il via martedì a piano espulsioni di massa

Milano, 18 gen. (LaPresse) – La nuova amministrazione degli Stati Uniti guidata da Donaldè al lavoro per dare il via già, un giorno dopo il suo insediamento come presidente, a undi espulsione dideiirregolari. Il primo passo, secondo quattro persone a conoscenza dei piani che hanno parlato con il Wall Street Journal, sarebbe un raid su larga scala contro l’immigrazione a Chicago la prossima settimana. L’US Immigration and Customs Enforcement invierà fino a 200 agenti per effettuare l’operazione che potrebbe durare tutta la settimana. Sempre secondo il Wsj, l’amministrazioneprenderà di mira gli immigrati clandestini con precedenti penali. Molti di loro hanno commesso reati minori, come violazioni alla guida.