Avellinotoday.it - Meteo ad Avellino: le previsioni del 19 gennaio

Leggi su Avellinotoday.it

Ad, il 192025, si prevedono nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Non sono attese piogge, rendendo la giornata ideale per le attività all'aperto.Temperature e condizioni climaticheDurante la giornata, la temperatura massima sarà di 14°C, mentre la.