Liberoquotidiano.it - Medvedev lancia una racchetta e distrugge la telecamera? Multa salatissima, quanto deve sborsare

per Daniil, il tennista russo eliminato al secondo turno degli Australian Open. Lo sportivo avrebbe dovuto incassare 120 mila euro come premio per il secondo turno, ma a causa di una serie di intemperanze durante le gare ha ricevuto una mega sanzione. Dopo aver in 5 set contro il numero 418 al mondo, ha poi perso al super tie-break contro Learner Tien. E di mezzo ci sono state unadistrutta e un paio di scatti di ira. Proprio per questo gli è stata fatta unapiuttosto pesante, che gli toglie oltre il 60% del montepremi conquistato a Melbourne. Non un bel periodo per, che ci ha messo ben 5 set a battere Samrej, numero 418 ATP, al primo turno e che poi non ce l'ha fatta a superare il giovane americano Learner Tien al termine di quasi cinque ore di gioco.