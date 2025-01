Casertanews.it - Materiali abbandonati dopo i lavori, pericolo per pedoni e veicoli

Una situazione di incuria continua a destare preoccupazioni in via Magenta, all’altezza della Libreria Quarto Stato. A seguito direcentemente svolti, la pavimentazione rimossa è stata lasciata abbandonata sul marciapiede, diventando un ostacolo per ie un potenzialeanche.