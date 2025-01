Juventusnews24.com - Mateo Santa Maria Juve, colpo per le giovanili: in arrivo l’attaccante spagnolo. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per le: è in16enne. L’indiscrezione eCome riferito da Matteo Moretto di Relevo, che riporta l’indiscrezione di COPEValencia, laha ingaggiatoMaría del Levante.16enne è nato in Spagna, ma ha vissuto in Italia: suo padre è argentino e sua madre è brasiliana.María entrerà a far parte del settore giovanile dellantus. È fatta per il nuovoin prospettiva dei bianconeri.Leggi suntusnews24.com