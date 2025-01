Ilgiorno.it - Marcia di solidarietà per il sindaco Ceffa agli arresti domiciliari

Leggi su Ilgiorno.it

aldi Vigevano Andrea(nella foto), aida fine novembre con l’accusa di corruzione. Un gruppo di amici del primo cittadino vigevanese ha organizzato unadiper domenica 26 gennaio alle 10.30. Il corteo partirà dal parcheggio della stazione ferroviaria per raggiungere, attraverso via Cairoli, via XX Settembre, piazza Ducale l’ingresso di palazzo municipale. Un’iniziativa che evidentemente è orientata a mostrare vicinanza all’uomoin attesa che la giustizia faccia il suo corso e chiarisca le sue eventuali responsabilità. Secondo l’accusa ildi Vigevano avrebbe assegnato una consulenza da 6mila euro all’avvocato Roberta Giacometti, che si è intanto dimessa dal ruolo di consigliere comunale ed è tornata in libertà, per garantirsi il suo voto all’interno di un Consiglio comunale che, dopo il fallito “golpe“ diventato per tutti “la congiura di Sant’Andrea“, aveva spostato gli equilibri in Consiglio comunale, rendendoli delicatissimi.