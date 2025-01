Brindisireport.it - L'Us Città di Fasano pronta a sfidare il Gravina, pensando al sorpasso

- Per la terza giornata di ritorno della Serie D - girone H 2024/25 l’Usdisarà ospite del, con il match in programma domenica 19 gennaio, alle 14.30, che sarà disputato al “XXI Settembre - Franco Salerno” di Matera, dati i lavori in corso presso lo stadio murgiano.