Oasport.it - LIVE Sinner-Giron 5-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’americano serve per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LADI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 9.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.0015-30 Altra volèe di rovescio titubante dell’azzurro.15-15 Jannik perde il controllo del dritto inside in in avanzamento.15-0 Servizio vincente dell’altoatesino.3-5 Gamesbaglia la volèe di rovescio e si appresta a servire per il set.40-30 Servizio e dritto a bersaglio per.30-30 Risposta di rovescio e schiaffo al volo di dritto a segno per Jannik.30-15 In corridoio il rovescio incrociato di.30-0 Non passa la risposta di rovescio dell’azzurro.15-0 Prima vincente del.5-2 Game. A metà rete il dritto di, che dopo il cambio di campo servirà pernel set.