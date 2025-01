Oasport.it - LIVE Sinner-Giron 4-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LADI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 9.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.0030-0 Servizio e dritto incrociato stretto a bersaglio per Jannik.15-0 Scappa via il dritto in corsa di.2-4 Game. Con il suo secondo ACE l’americano tiene la battuta.AD-40 Servizio e dritto a segno per lo statunitense.40-40 Stop volley clamorosa dell’americano, che riceve i complimenti dell’avversario. Parità.30-40 Palla del doppio. Decolla il rovescio difensivo di.30-30 Peccato. Di poco in corridoio il dritto in controbalzo di.15-30 Rovescio lungolinea vincente di Jannik!15-15 Scambio a ritmo sostenuto chiuso dall’errore di dritto dello statunitense.