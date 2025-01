Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: gli azzurri affrontano i campioni olimpici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro valevole per la terza giornata deidi. Partita di lusso per gliche ritorna in campo ad Herning contro i padroni di casa. Occasione importante per l’per confrontarsi con idi Parigi 2024 in una competizione ufficiale.48 ore dopo la storica qualificazione al Main Round torna in campo la formazione di Riccardo Trillini. Alla seconda partecipazione iridata della propria storia, e a 28 anni dalla prima, l’ha scritto una nuova pagina di questo sport battendo sia la Tunisia (32-25) che l’Algeria (32-23). Glihanno convinto in entrambi gli incontri dimostrando una grande solidità e forza di squadra.