Inter-news.it - LIVE Empoli-Inter Primavera 0-1: comincia il secondo tempo

L’scende in campo alle ore 11 contro l’per confermarsi dopo l’ultimo successo con i campioni d’Italia uscenti. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP12.01 RIIL MATCH!12 Mboumbou entra per l’.L’chiude il primoin vantaggio con il risultato di 1-0 contro l’. Brutta partita in Toscana, pochissime occasioni da una parte e dall’altra ed equilibrio totale. Il gol è arrivato su un erroraccio di Bembnista, che ha depositato la palla nella propria porta. Fra un quarto d’ora inizia ildi.45’+1 FINISCE IL PRIMO!45? Un minuto di recupero.39? Mosconi ci prova da fuori con il sinistro.