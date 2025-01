Ravennatoday.it - Limitazioni al traffico, Spadoni (LpRa): "Misure inefficaci senza interventi sulle emissioni di case e fabbriche"

Leggi su Ravennatoday.it

estemporanee e principalmente a carattere pedagogico. Così Gianfranco, della Lista civica per Ravenna, definisce lealistituite nel Comune di Ravenna. "Come ogni anno - sostiene- tornano in vigore leordinarie di limitazione alla circolazione.