Letture attività e docufilm Si comincia dai bambini | Con le mani nella terra

Eventi in biblioteca, si inizia oggi alle 14.30 "Con le: i sabati nell’orto della biblioteca Mangiatoie in guscio: aiutiamo gli uccellini a passare l’inverno", perda 4 a 10 anni. Alle 15.30 proiezione del docu-film "A Nord di Lampedusa", di Davide DeMichelis e Alessandro Rocca. "Quelle urla che salivano dall’acqua mi sembravano versi di gabbiani, invece erano uomini", sono le parole di Vito Fiorino che il 3 ottobre del 2013, in rada si è accorto di essere circondato da naufraghi che chiedevano aiuto. Mercoledì 22 gennaio alle 21 "Biboll bookclub" con la lettura de "La città dei vivi di Nicola Lagioia". Sabato 25 gennaio alle 16.30, " Bibliofilo", progetti per trascorrere del tempo insieme lavorando a maglia e uncinetto.