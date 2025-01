Ilfattoquotidiano.it - “Le vongole del Portogallo per salvare gli allevamenti italiani dalla devastazione del granchio blu”

Ripopolare glidel Nord Italia decimati dal pericolosissimo e voraceblu, facendo arrivare ledal. Pescate in banchi naturali sulla costa Atlantica, potrebbero essere immesse nel Delta del Po, andando a rivitalizzare, con il tempo, un’economia da oltre 100 milioni traumatizzata dal dilagarespecie aliena golosa di molluschi.A proporlo è uno studio di Confcooperative Fedagripesca, che riaccende la speranza di riportare nelle tavole leveraci made in Italy. Questo, dopo aver necessariamente bonificato le acque infestate dal killer e recintato adeguatamente le aree di produzione. Conti alla mano, per far tornare attivi gli impianti, servirebbero almeno 200 quintali al giorno per un minimo di 10mila quintali solo per iniziare; un quantitativo che raddoppia se si prende in considerazione anche il polo produttivo dell’Emilia-Romagna.