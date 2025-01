Linkiesta.it - L’agenda Trump potrebbe essere limitata da Congresso e Corte Suprema (e dal suo stesso partito)

Tra due giorni Donaldpresterà giuramento come quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti, e le sue dichiarazioni lasciano presagire un mandato caratterizzato da profonde trasformazioni. O meglio, restaurazioni. Ma avrà l’appoggio delRepubblicano? E come funzionerà il classico sistema americano di pesi e contrappesi? Il secondo mandato presidenziale si sta già infatti preannunciando come una corsa a ostacoli senza precedenti, tra le turbolenze di undiviso, le resistenze dellae unRepubblicano tutt’altro che compatto. La tensione istituzionale è alta, come spiegano The Economist e il New York Times, e si vedono già divergenze strategiche tra i leader del Senato e della Camera. Intanto alleati consolidati si rivelano riluttanti ai suoi ordini, e gli oppositori sempre più determinati a bloccare la sua agenda politica.