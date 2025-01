Bresciatoday.it - Lacrime e dolore per l'addio a Maurizio, padre di 3 figli morto mentre lavorava

Leggi su Bresciatoday.it

Ducoli, 70 anni, ha perso la vita in un tragico incidente nei boschi di Lavarino Superiore, sopra l'abitato di Breno, nel pomeriggio di giovedì. L'uomo, ex muratore in pensione, era uscito con il suo trattore per lavorare su un terreno di sua proprietà, intento a tagliare legna.La.