Laboratori creativi alla Holden

A partire da lunedì tornano icreativa organizzati nella sezionedella Classense e dedicati a ragazzi dagli 11 anni in su. Il primo appuntamento, previsto per lunedì, alle 16.30, si intitola “I magnifici dieci” e consisterà in un viaggio nel sorprendente mondo della matematica per scoprire come questa disciplina si nasconda nei luoghi più inaspettati: dai fiori alle conchiglie, dai numeri ai giochi. Attraverso curiosità e giochi, sarà possibile esplorare il lato divertente di una materia che permea il nostro quotidiano. Gli appuntamenti si svolgono in collaborazione con l’associazione Fatabutega e affronteranno temi diversi: dmatematicascienza, dstoriapoesia, proponendo esperienze coinvolgenti e divertenti. a partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi inviando una email a@classense.