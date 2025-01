Udinetoday.it - La Ueb Gesteco Cividale riparte e supera di slancio la Libertas Livorno

Leggi su Udinetoday.it

La, piegata al PalaCarnera nelle ultime battute del derby da uno stratosferico Hickey, ritrovava il calore di via Perusini per riprendere la marcia in alta classifica interrotta contro l’APU Udine dopo le tre vittorie consecutive colte contro Torino, Pesaro e Forlì. L’avversario di turno.