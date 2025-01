La sinfonia urbana di Philipp Plein nella F W 2025-26

Leggi su .com

Life&People.it Lasciatecelo dire: la nuova collezioneAutunno Inverno-2026 è un’esplosione di creatività. Una vera e propria rivoluzione stilistica che esplode in apertura della Milano Fashion Week, una rivelazione e anche molto di più: un’esperienza unica, che invita ad entrare in un mondo di contrasti. I graffiti dell’underground si fondono con il lusso e il risultato è unavisiva che sfida le convenzioni del design di moda.L’alchimia del caos controllato e la danza dei contrastiNel suo atelier-laboratorio, simile a una fucina rinascimentale moderna,dà vita alla sua magia stilistica, che trasforma il metallo grezzo dello street style in oro puro del lusso. La sua collezione è un esperimento magistrale di alta moda, in cui le tecniche sartoriali tradizionali si uniscono a innovazioni avanguardistiche, rendendo ogni cucitura un capitolo di un’epica moderna che si snoda dal cemento dei vicoli alle luci del red carpet.