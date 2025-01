Today.it - La seggiovia precipita nel vuoto: "La gente volava dalle cabine"

Drammatico incidente nella stazione sciistica di Astun, in Spagna, dove la cabina di unaè improvvisamente caduta. Le cause del guasto non sono ancora chiare ma un testimone ha raccontato alla televisione pubblica spagnola "Tve" di aver visto saltare un cavo nel meccanismo.