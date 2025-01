Brindisireport.it - La scrittrice Milena Palminteri ospite della rassegna "Pòr-ti-ci"

Leggi su Brindisireport.it

FASANO - Martedì 21 gennaio, alle 18, la Biblioteca di Comunità I. Ciaia di Fasano si trasformerà in un vivace palcoscenico letterario, accogliendo la talentuosapalermitana. Sarà l’occasione perfetta per scoprire il suo acclamato romanzo, "Come l'arancio amaro".