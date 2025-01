Linkiesta.it - La ricetta del tortino di patate e porri

Leggi su Linkiesta.it

Ingredienti (per 4 persone):4, meglio se farinose2, dolci e delicati200 ml di panna da cucina, cremosa e vellutata100 g di Parmigiano Reggiano grattugiato, per un tocco di saporeolio d’oliva q.b., per ungeresale e pepe q.b., dosati con curaPreparazione:Affetta lee ia rondelle sottili. Ungi una teglia con un po’ di olio d’oliva.Disponi uno strato di, poi uno di. Continua così fino a esaurire gli ingredienti.Versa la panna sopra gli strati e spolvera con il Parmigiano grattugiato.Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 40 minuti, fino a quando ilsarà dorato e croccante. Tempo totale: 1 oraVino abbinato: Pinot GrigioPerché: il Pinot Grigio, con la sua freschezza e le note di mela e pera, bilancia la ricchezza deldi, offrendo un contrasto rinfrescante.