Metropolitanmagazine.it - La nuova campagna Primavera/Estate 2025 di Chanel è all’insegna delle artiste: Sofia Coppola fotografa la nuova ambassador Gracie Abrams

Leggi su Metropolitanmagazine.it

È unacantautrici più famose del momento, e ora anche modella diper ladella collezionediè diventata il nuovo volto della maison francese, posando per unache unisce fotografia, musica e film. L’interpretazione è moderna e femminile dell’universo. La vediamo nelle vesti di eroina del cinema, dove interpreta tantissimi cenni ai personaggi di.Èil nuovo volto di, immortalata daLa collezione,ta da Craig McDean e con la direzione artistica, appunto, dell’iconica, propone giacche in tweed abbinate a jeans. E non solo: anche giacche da baseball in tweed, indossate con bermuda e un berretto finale per un tocco maschile. Ispirata agli anni ’90, anche il denim è reinventato: intrecciato con gioielli a catena.