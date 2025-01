La ‘lettera appello’ dei preti sposati a Papa Francesco | Vogliamo rientrare in servizio

Leggi su Dayitalianews.com

Don Giuseppe Serrone, fondatore del Movimento internazionale dei sacerdoti, ha scritto una lettera al Santo Padre per l’anno giubilare.dovrebbe farnella Chiesa i sacerdotiche “hanno un matrimonio religioso e intendono impegnarsi pastoralmente”. E’ questo l’appello del Movimento internazionale dei sacerdoti, che in occasione del Giubileo ripresenta la sua richiesta al Pontefice. “I sacerdotisono una ricchezza da valorizzare per le diocesi e le parrocchie. Matrimonio e ordine sacro sono due sacramenti conciliabili tra loro, secondo la prassi delle prime comunità cristiane che avevano al loro interno papi, vescovi e”, è scritto nella lettera firmata da don Giuseppe Serrone.L’appello condiviso anche da Albana Ruci, moglie di don GiuseppeL’appello al Pontefice è stato fatto proprio anche da Albana Ruci, moglie di don Giuseppe con queste parole: “Rivolgo un appello a lei,, a reinserire nel ministero sacerdotale i sacerdoti oracon un percorso previsto dal diritto canonico.