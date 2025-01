Ilnapolista.it - La denuncia di sessismo agli Australian Open: «Le partite femminile nelle ore meno seguite»

Leggi su Ilnapolista.it

Nuova stagione di tennis, vecchie polemiche. Il Telegraph riporta della rimostranza portata avanti da Pam Shriver, cinque volte campionessa di doppio a Wimbledon. L’accusa è dida parte degli organizzatori dell’.Leggi anche: Il tabellone di Sinner. Djokovic-Alcaraz possibile quarto di finalePer Pam Shriver l’vuole penalizzare le donne“Pam Shriver ha avanzato l’ipotesi che lefemminili fossero programmateprime ore della giornata in modo che gli uomini avessero gli spazi più importanti“, scrive il Telegraph. Infatti tutti e tre gli incontri di Emma Raducanu si sono svolti per primi a Melbourne. “Si teme sempre di più che questa situazione stia diventando una prassi consolidata“.Shriver, continua il quotidiano inglese, “ha evidenziato la discrepanza dopo la pubblicazione del programma di domenica, in cui duefemminili (Aryna Sabalenka contro Mirra Andreeva e Coco Gauff contro Belinda Bencic) si giocheranno per prime alla Rod Laver Arena, prima dellemaschili tra Jack Draper e Carlos Alcaraz e Novak Djokovic-Jiri Lehecka”.