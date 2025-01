Juan Bernabé ritorna su Instagram e si veste da gladiatore | Non mollo mai forza Lazio Lunedì lo sfratto da Formello? – Il video

Leggi su Open.online

Ha iniziato l’anno nel peggiore dei modi, ma l’ex falconiere della, sa come farsi ricordare. Dopo il licenziamento per aver sponsorizzato la sua protesi al pene è tornato su, in unin cui cita Roosevelt e poi è vestito dacon daga e casco. «», esclama. Specificando che non molla. Il falconiere si è barricato a, presentando un certificato medico. Il presidente dellaClaudio Lotito sostiene che «occupa abusivamente una stanza». E la occuperà, in base al certificato medico, data la convalescenza post operazione, fino a, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in giornata ha parlato con altri dirigenti biancocelesti e si è detto disposto a lasciare Olympia a disposizione della squadra. Un gesto distensivo ma Lotito, impegnato in Senato, non ne vuole sapere.