Italia Viva Boschi | Ruffini è un amico

Maria Elenadice di “sentirsi a casa” in occasione del convegno di Comunità Democratica, dal titolo ‘Creare legami, guarire la democrazia’, organizzato a Milano. “I moderati hanno bisogno di proposte condivise per convincere i cittadini che c’è la possibilità di un’alternativa al governo che non risolve i problemi quotidiani. Oggi qui ascoltiamo con interesse questo dibattito di grande livello. Ci sono persone che sono amici, con i quali abbiamo condiviso un percorso politico a lungo, persone che stimo e che ascolto con interesse. Ci sentiamo a casa, ci sentiamo in una comunità che parla una lingua comune, ascoltiamo e capiamo qual è la proposta che uscirà e quale sarà la direzione”, ha affermato la deputata di. A chi le chiedeva quale ruolo potesse avere l’ex direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Mariaha risposto: “è un